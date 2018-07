Tifoso inglese fermato per vandalismo

Un tifoso inglese è stato fermato per aver imbrattato la statua del calciatore dello Spartak Mosca Fyodor Cherenkov con la scritta «England» poco prima della partita Colombia-Inghilterra, che si è disputata ieri allo stadio Spartak di Mosca. Il tifoso, che si chiama Rufus Hall, si è scusato per l'azione commessa: «Mi dispiace e mi vergogno - ha detto - Se avessi saputo che la mia azione avrebbe offeso delle persone non l'avrei mai fatto. Chiedo scusa». L'uomo ha poi sottolineato il proprio rispetto per la storia della Russia, sostenendo di «non aver mai mancato di rispetto al paese». Il direttore dello Spartak Andrey Fedun ha dichiarato che il tifoso deve essere estradato dalla Russia. «Il vandalismo non è mai stato un fatto positivo per nessuno - ha detto Fedun - Quello che è successo oggi nel nostro stadio è orribile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA