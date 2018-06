Mondiali, Salah si allena: «Buone sensazioni»

L'attaccante egiziano del Liverpool, Mohamed Salah, ha alimentato la speranza dei tifosi egiziani di vederlo nella Coppa del Mondo di Russia 2018, pubblicando sui suoi social network una foto in cui si vede lavorare con la sua spalla sinistra, quella infortunata nella recente finale di Champions League. Nell'immagine pubblicata su Twitter, Salah appare mentre svolge un esercizio con una fascia elastica con il braccio sinistro e la frase «buone sensazioni». L'attaccante del Liverpool ha subito un infortunio ai legamenti alla spalla sinistra dopo uno scontro con il difensore spagnolo Sergio Ramos nella finale di Champions League che la sua squadra ha perso 3-1 contro il Real Madrid.



All'inizio si pensava che il giocatore avrebbe perso la Coppa del Mondo, ma dopo ulteriori studi approfonditi, i medici che lo hanno in cura si erano fiduciosi che il giocatore potesse giocare il torneo. Anche il presidente della Federcalcio egiziana, Hany Abo Rida, viste le immagini ha previsto che il giocatore sarà in Russia. «Non avrà più di tre settimane di recupero, a Dio piacendo, Salah giocherà la Coppa del Mondo», ha detto in un tweet pubblicato dall'organismo. Anche l'argentino Hector Cúper, ct dei «faraoni», si è detto fiducioso nel recupero del suo capitano. «Sarà lì, siamo sicuri di si, i medici dicono che ce la farà», ha risposto Cúper dopo la partita amichevole tra Egitto e Colombia venerdì sera. Per la prima volta in 28 anni, l'Egitto parteciperà ad una Coppa del mondo. Salah è la figura chiave per la squadra che debutterà nel Gruppo A il 15 giugno contro l'Uruguay a Ekaterinburg.

