Mondiali, Sampaoli: «Grazie Argentina, ora affidiamoci a Messi»

di Redazione Sport

Il peggio, a sentire il ct della Seleccòn, è passato: «Oggi i giocatori hanno giocato col cuore e una gran voglia di rivalsa: sarà un'arma preziosa per il futuro». Jorge Sampaoli è uscito dall'incubo, si sente di ringraziare la sua Argentina, la squadra «capace di giocare con regolarità» e i tifosi «che ci hanno fatto sentire a casa». Ma ora c'è la Francia, e il ct dell'Albiceleste si affida a Messi. «Agli ottavi affrontiamo una delle pretendenti finali al titolo, sarà molto dura - ammette il ct -. Ma dobbiamo avere un'organizzazione di gioco tale da mettere Leo nelle condizioni di giocare più a lungo possibile così come ha fatto contro la Nigeria». Intanto i medi argentini commentano in modo esplicito la qualificazione agli ottavi. «Miracolo Mondiale», titola Olè nella sua edizione online. «Non sempre ci possiamo aspettare miracoli», l'amaro commento di Mascherano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA