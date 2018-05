di Paolo Baldi

Montalto-Pescatori Ostia, appuntamento a sabato pomeriggio (ore 16) sul campo Galli di Cerveteri. In palio il seconmdo trofeo più importante del calcio laziale, la Coppa Italia di Promozione. Che porta dentro (anche se in questo caso per una sola delle due squadre) la possibilità di salire in Eccellenza. I precedenti tra le due squadre, che hanno entrambe giocato nel girone A, sono pari, con una vittoria ciascuno. Il Montalto, che potrebbe diventare l'unica squadra a rappresentare la provincia di Viterbo sul massimo palcoscenico regionale, c’è pertanto la possibilità di compiere il doppio salto di categoria consecutivo, passando nell’arco di dodici mesi dalla Prima Categoria all’Eccellenza.



Nella stagione 95-96 l'attuale tecnico del Montalto, Forti, portò, l'allora Maremmana dalla Promozione all'Eccellenza, dopo aver vinto gli spareggi con le altre seconde degli altri gironi: «Dopo ventiquattro stagioni sarebbe come un nuovo e bel successo - dice Forti - tornare nel massimo campionato regionale. Non sarà una gara facile, ma è chiaro che penseremo solo a vincere. E' una finale pertanto non ci saranno repliche dunque speriamo di alzare noi la Coppa. Sarebbe in coronamento di una bella stagione».



Il Montalto sarà al completo. Tanti i tifosi al seguito che raggiungeranno Cerveteri con i pullman messi a disposizione della società. Tra Montalto e Pescatori Ostia, soltanto la prima squadra potrà usufruire dell'eventuale ripescaggio in Eccellenza, perchè la squadra del Lido (già retrocessa in I categoria, oltretutto) ha già ottenuto il ripescaggio nella stessa categoria la scorsa stagione. Se, invece, la Pescatori Ostia si fosse salvata, avrebber potuto essere ripescata in Eccellenza, in quanto si tratterebbe di un ripescaggio per categoria diversa.

