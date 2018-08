di Mauro Topini

Parlerà argentino il Montalto, che tra dieci giorni debutterà in Eccellenza, rinverdendo così i fasti della Maremmana, che in Eccellenza era di casa. Il tocco argentino arriva da Gonzalo Rodriguez, centrocampista del '91 fresco vincitore dell'Eccellenza con la maglia della Vis Artena. Rodriguez è già stato a gicoare nel viterbese negli anni scorsi quando ha indossato la maglia della Flaminia di Civita Castellana.



Novità di mercato anche nell'altra squadra viterbese di Eccellenza, ovvero il Ronciglione United. Anche qui è in arrivo un ex Flaminia, Lorenzo Cesarini, classe '98, che ha vestito anche le maglie di Teramo e Ladispoli. Insieme a Ceccarelli, sta per firmare anche Matteo Ceccarelli (classe '97) che era già al Ronciglione la scorsa stagione.

