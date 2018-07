di Nicola Gentile

Sono tre i calciatori che ad inizio della prossima settimana diventeranno nuovi tesserati dal Montalto, il club viterbese neo-promosso in Eccellenza. Dopo gli annunci di Giulitti, Palmisani e De Santis, il club viterbese ha praticamente chiuso gli accordi con Federico Ventolini, che lascia la Nuova Pescia Romana (che non ha presentato domanda di ripescaggio in Promozione) e resta dalle parti di casa (è nativo di Tarquinia). L'esterno basso di destra, pur essendo un '99, vanta già esperienza con la Viterbese, il Monterosi e l'SFF Atletico, squadra di Fregene attualmente in serie D.

E' un difensore anche Lorenzo Vincenzi, già calciatore dell'anno nel suo ruolo per il trofeo Unicusano un paio di stagioni fa. Il classe '95 nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Civitavecchia, ma ha anche indossato la casacca dell'altra squadra della città portuale, la CPC 2005.

Dalla Compagnia Portuale arriva anche il 2000 (Under in età di Lega) Andrea De Carli, che nell'ultima stagione ha giocato nella "roja" ma è calcisticamente creesciuto nel Ladispoli.

