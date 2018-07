Montalto, doppio colpo: il portiere Angelucci e il difensore Capoccia

di Nicola Gentile

Doppio colpo in entrata per il neo-promosso Montalto, che sta chiudendo gli accordi per portare in maglia gialloblù il portiere Simone Angelucci, classe '99, reduce da un paio di campionati con il Città di Cerveteri, ma che ha già vissuto l'Eccellenza con le maglie del Fregene prima e dell'SFF Atletico poi. In difesa, poi, arriva Kevin Capoccia, anche lui già in Eccellenza con la maglia del Tolfa, club con il quale è stato tesserato la scorsa stagione, quella che ha riportato i tolfetani in Promozione.

