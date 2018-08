di Nicola Gentile

Finisce con il successo della Compagnia Portuale il primo testo del Montalto, squadra viterbese che, in virtù del successo nella coppa Italia di Promozione, è riuscita ad approdare in Eccellenza. La gara, giocata al Tamagnini di Civitavecchia, non ha offerto grandi spunti tecnici essendo stata giocata su ritmi, ovviamente, non elevatissimi. anche perché il Montalto è agli inizi della fase di prearazione ed è ancora un po' sulle gambe. Un pò più vivace la CPC di Caputo, che vince in extremis e si propone per essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Promozione. I gol portano la firma, nell'ordine di Ruggiero (Cpc), Fanciulli (M), Spanò (Cpc), ancora Fanciulli (M) e Lipparelli (CpC), con quest'ultima rete che arriva nei minuti di recupero.



