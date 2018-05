Montalto, vinta la Coppa Italia: ko la Pescatori Ostia in rimonta

di Mauro Topini

E' del Montalto la Coppa Italia di Promozione. Lasquadra viterbese ha battuto, nella finale giocata all'Enrico Galli di Cerveteri, la Pescatori Ostia, che pure era riuscita ad andare in gol per prima, mettendo a segno l'uno a zero dopo soli sette minuti di gioco con Fabrzio Marzi. La squadra viterbese, ha però subito trovato il gol del pareggio, con Lucci, che già all'11 ha riportato il risultato in partità. Chiuso il primo tempo sull'uno a uno, nella ripresa è arrivato il gol della vittoria, realizzato da Gianluca Nuti.



Per la squadra viterbese, si tratta del primo successo assoluto della sua storia che coinciderà con uno straordinario doppio salto, che porterà i giallobù dalla Prima Categoria all'Eccellenza. Già, perché la vittoria della Coppa Italia consentirà al club maremmano (che sta ripercorrendo i fasti della Maremmana) di essere inserito al primo posto della speciale graduatoria dei ripescaggi, che premierà (ad oggi) cinque squadre. E' la prima volta che una squadra viterbese vince la Coppa Italia di Promozione e questo consente, in attesa dei playoff di Promozione, di fare del Montalto l'unica squadra ad oggi iscrivibile al campionato di Eccellenza della stagione 2018-2019.



