Monte Compatri, dal 31 maggio il memorial per il professor Coluzzi

di Tiziano Pompili

E’ tutto pronto per la seconda edizione del memorial dedicato al professor Marco Coluzzi. Dal 31 maggio al 3 giugno, l’associazione culturale “Circolo Sant’Antonio Abate” di Monte Compatri con il patrocinio dell’Amministrazione comunale organizzerà presso il Montecompatri Sporting Center questa manifestazione calcistica che vede partecipare i ragazzi di importanti società sportive dei Castelli Romani e della Capitale della fascia d’età delle scuole medie inferiori. Il torneo vuole fare in modo che resti vivo il ricordo di chi, per oltre trent’anni, è stato un punto di riferimento per tante generazioni di ragazzi monticiani. Dotato di una grande simpatia e di un grande amore verso i ragazzi e lo sport, il professor Coluzzi è stato tanto amato dalla popolazione al punto da essere considerato dai suoi alunni più un amico che un docente. Docente di educazione fisica nella scuola media del paese, preparatore atletico ed allenatore per le società sportive di calcio e pallavolo che si sono susseguite negli impianti sportivi comunali nonché primo ad aver aperto negli anni Ottanta una palestra nel comune castellano per poter portare la ginnastica ed i valori dello sport a tutti i cittadini: un uomo di sport e sociale che merita di essere ricordato con una importante manifestazione calcistica dedicata alle categorie 2005 (che giocheranno sul campo a 11 con partite da due tempi di 30 minuti) e 2008 (che giocheranno a 7 con due tempi da 20 minuti). Roma, Lazio, Frosinone, Unicusano Ternana sono le squadre professioniste che hanno aderito alla kermesse dove ovviamente ci saranno anche i padroni di casa dell’Atletico Lodigiani, compagine che gioca a Monte Compatri.

