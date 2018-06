di Andrea Gionti

Il Monte San Biagio muove le prime pedine in entrata. Dopo il rinnovo del bomber Fabio Mallozzi (20 gol la passata stagione), il neo ds Carmine Russo ha ingaggiato il monticellano doc Giuseppe Parisella, classe 2000 e il portiere Francesco Frascogna proveniente dall’Itri fresco vincitore del torneo di Promozione. In entrata anche due giovanissimi: Luca Parisella del ‘98 e Michael Luchetta del ’99 proveniente dal Gaeta. «Con l’allenatore Alessandro La Rocca e la dirigenza stiamo vagliando soluzioni interessanti da inserire in organico. Una squadra dall’ossatura giovane e grintosa, che dopo la sorpresa dell’anno scorso con i play-off sfiorati punta ancora una volta a ricoprire il ruolo di outsider», commenta il presidente Alessandro Maddaluna.

