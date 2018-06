di Andrea Gionti

Dopo l’arrivo dell’itrano Alessandro La Rocca sulla panchina del Monte San Biagio, il club del presidente Alessandro Maddaluna ha annunciato anche l’ingaggio del direttore sportivo Carmine Russo, che succede a Carlo Magliozzi. Il consulente di mercato sarà sempre il terracinese Angelo Scirocchi. «La società è alla ricerca della migliore organizzazione possibile - precisa Maddaluna - e pone un altro tassello all'interno del suo organigramma con il neo ds Russo, che sta già lavorando alacremente per individuare le pedine giuste da inserire nell’organico».



Al fianco di La Rocca ci sarà il vice Manuel Ciccone e il primo arrivo è quello del trequartista Marco D’Onofrio, classe ’94, proveniente proprio dall’Atletico Itri (Prima Categoria), l’ex club di La Rocca, che in queste ore ha ufficializzato il tecnico di Formia Fulvio Ferone, ex juniores regionale dell’Itri. Il neo acquisto D’Onofrio questa stagione ha realizzato 14 gol e fornito 11 assist e, anche se giovanissimo, potrà ritagliarsi il suo spazio con La Rocca che lo conosce bene.

Intanto il giovanissimo (di anni ne ha 36) allenatore originario di Itri sa perfettamente il duro lavoro che lo attende, anche se non nasconde un pizzico di emozione per la chiamata: «Mi sento come un giovane di Lega che debutta in Eccellenza. C’era stato già qualche contatto con il presidente Maddaluna e c’è stata subito sintonia tra le parti. Il primo obiettivo sarà quello di riconfermare in blocco l’organico e accanto ad esso far crescere i giovani che fanno parte del vivaio. Il nostro percorso deve essere lineare: disputare un campionato di spessore e curare il settore giovanile». Il neo ds Carmine Russo è al lavoro per i primi colpi. Dopo quello di D’Onofrio, l’altro arrivo è quello del difensore Giovanni Turco, anche lui proveniente dall’avventura con la società aurunca. Il 1° agosto è confermato l’inizio del raduno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA