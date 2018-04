di Andrea Gionti

Il sogno play-off del Monte San Biagio si è spento a Casalvieri. Il 2-0 incassato in terra ciociara compromette definitivamente i giochi per l’accesso alla post season dei biancoverdi, che accusano un ritardo di sette lunghezze dal Real Cassino Colosseo. Dopo quattro successi di fila (Msg Campano, Tecchiena, Suio Terme Castelforte e Gaeta) i monticellani scendono al quinto posto in classifica nel girone D subendo anche il sorpasso dei cugini del Terracina. «Peccato per i play-off perché ci credevamo – commenta il presidente Alessandro Maddaluna - Dispiace per i tifosi e i giocatori che hanno dato tutto per questo obiettivo. Stiamo disputando un’annata eccezionale risultando tra le migliori compagini e in queste ultime due giornate vogliamo trarre il massimo dei punti tra Real Cassino e Itri. Un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e creduto. Per me è un onore essermi confrontato con tante squadre blasonate e voglio anche fare i miei complimenti all’Itri vincitore con merito di questo campionato». Nella speciale classifica cannonieri, al secondo posto il Monte San Biagio esprime due cannonieri, entrambi ex aequo a quota 18, come Fabio Mallozzi e Luca De Simone. Intanto i dirigenti Giulio Rizzo e Franco Di Ciollo sono stati ospiti dell’Udinese, un invito da parte del club friulano di serie A per capire come funziona la macchina del settore giovanile. L’anno prossimo la società pontina diventerà proprio un’Academy dei bianconeri anche grazie allo stretto rapporto d’amicizia che lega il presidente Alessandro Maddaluna ad Andrea Carnevale, capo osservatore dell’Udinese e presidente onorario del Monte San Biagio, suo paese natale.

