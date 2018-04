di Andrea Gionti

Lo scorso 11 marzo il ko nel derby interno contro la Pro Calcio Lenola sembrava aver estromesso il Monte San Biagio dai giochi per i play-off. Invece il doppio blitz in terra ciociara contro il Tecchiena e nel recupero infrasettimanale contro il Monte San Giovanni Campano ha ancora una volta rimescolato le carte in tavola riaprendo il discorso per il terzo posto. A sei turni dal termine della regular season i monticiani, che però l’8 aprile osserveranno un turno di riposo forzato per via del ritiro del Priverno, occupano la sesta posizione nel girone D a quota 48, a sole quattro lunghezze dal Real Cassino Colosseo. Ma già la 29esima giornata in programma domenica sarà importante per via dello scontro diretto tra la vice capolista Sora e il Real Cassino. Visto che Itri e Sora stanno viaggiando a ritmi impressionanti, la lotta per i play-off è apertissima ad un poker di compagini che fino all’ultimo turno si giocheranno l’accesso alla post season. Il Monte San Biagio del presidente Alessandro Maddaluna ritornerà in campo il 15 aprile nel derby esterno contro i termali, poi nel giro di quattro giorni (dal 22 al 25 aprile) ospiterà un Gaeta totalmente allo sbando e sarà di scena sul campo del Casalvieri, impelagato nella lotta salvezza.



Gli ultimi due turni saranno caldi e decisivi per i biancoverdi, che prima riceveranno il Real Cassino Colosseo e poi saranno di scena ad Itri al cospetto dei biancazzurri che potrebbero aver già festeggiato il ritorno in Eccellenza. Il tecnico dei monticiani Davide De Filippis ci crede: «Il sogno della società si chiama play off e fino a che la matematica non dirà il contrario saremo lì a crederci. Anche nel recupero della scorsa settimana ho dovuto fare a meno di diverse pedine schierando giocatori fuori ruolo come l’attaccante Luca De Simone adattato a centrale difensivo, giocando comunque un match di spessore. Può ancora accadere di tutto, poiché sono ancora tanti i punti in palio e diversi gli scontri diretti da disputare».

