Montefiascone, in campo gli arbitri: «Massimo rispetto delle regole»

di Paolo Baldi

Si svolgerà sabato a Montefiascone (VT), l’ottava edizione del Memorial “Ferro-Scapecchi”, organizzato dalle sezioni Aia di Tivoli e Viterbo. Le partite si giocheranno presso i campi sportivi comunali “Fontanelle n. 1” in erba naturale e “Fontanelle n. 2” con fondo in terra battuta, entrambi situati in via Giuseppe Contadini. Il torneo è intitolato alla memoria di Vincenzo Ferro e Fausto Scapecchi, associati delle sezioni Aia di Tivoli e Viterbo che sono stati di esempio, per la loro moralità e preparazione, alle nuove generazioni di arbitri di calcio. Il torneo, istituito otto anni da Augusto Salvati e Luigi Gasbarri, all’epoca presidenti delle due sezioni, é un evento che vede quest’anno, per la prima volta, la partecipazione di ben otto squadre di calcio a undici delle sezioni Aia di Viterbo, Tivoli, Civitavecchia, Aprilia, Ciampino, Latina, Roma 2 e Rieti. Il regolamento della competizione prevede un numero illimitato di sostituzioni e la durata di 35 minuti per ciascuna. Le squadre saranno divise in due gironi da quattro e le vincenti di ogni girone si sfideranno in finale. Ogni sezione dovrà fornire un arbitro e un assistente arbitrale. La finale sarà diretta da una terna d’eccezione, composta dall’arbitro Riccardo Tozzi e dagli assistenti arbitrali Emiliano Mascherano e Antonello Grispigni.

«Diamo il benvenuto ai colleghi partecipanti al torneo – dichiarano i due presidenti di sezione, Francesco Gubinelli di Tivoli e Luigi Gasbarri di Viterbo – un appuntamento giunto alla ottava edizione e che riscuote ogni anno un grande successo. Siamo certi che sarà una bella giornata di sport, all’insegna del buon calcio e del massimo rispetto delle regole».”

