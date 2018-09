Serie A, Montella: «Guardo il Milan con malinconia e affetto. Di Francesco farà bene»

di Redazione Sport

«Il Milan lo guardo con un pò di malinconia ma anche con affetto»: così l'ex allenatore dei rossoneri Vincenzo Montella ai microfoni di Radio anch'io sport. «È stata allestita una buonissima squadra -ha aggiunto Montella. Il mio lavoro è stato incompleto anche per la difficoltà di aver cambiato tanto, ma non ho rancori. La squadra si è rinforzata soprattutto con Higuain, i giovani che erano stati acquistati stanno crescendo, vedo ampi margini di miglioramento».



«La partenza in salita della Roma? Di Francesco ha dimostrato anche lo scorso anno di saper reagire, quando si cambiano tanti giocatori inevitabilmente ci vuole un minimo di adattamento a un campionato particolare come il nostro, alla fine Eusebio dimostrerà il suo valore anche quest'anno».



«Il Napoli sta trovando la sua identità, è sicuramente più pragmatico. I campionati si vincono anche col pragmatismo e non sempre giocando in maniera eccezionale, è quanto ci dice il nostro calcio, non conta giocare sempre a 100 all'ora». Promuove il nuovo corso dei partenopei con Ancelotti in panchina l'ex tecnico tra gli altri di Milan, Roma, Fiorentina e Siviglia, Vincenzo Montella. L'Aeroplanino, ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1, prosegue il suo ragionamento. «Intanto il Napoli sta trovando i risultati ed è lì pronto a dare fastidio a tutti».

