di Andrea Gionti

Il Montello Calcio ha ufficializzato il nuovo tecnico: sarà Stefano Moretti, che stato scelto dal presidente Roberto Belvisi. «Un personaggio qualificato che ha subito condiviso il nostro progetto. Un progetto biennale, la prima cosa da fare è quella di ricreare immediatamente il gruppo», commenta il patron pontino. Si riparte dalle conferme dei vari Ricci, Girometta, Brignone e di capitan Frasca, il ritorno di Pezone, oltre a diversi ragazzi provenienti dalla juniores. «Si sta lavorando per altre due conferme e l’arrivo di un giocatore esperto anche di categoria superiore – continua Belvisi – L’obiettivo è un campionato tranquillo puntando a un posto per andare in Coppa Lazio». Intanto sono stati ufficializzati il nome del nuovo responsabile della scuola calcio, che sarà Ruggero Provitali, e il rientro di una figura storica del Montello come Pino Iannantuono, dirigente accompagnatore della prima squadra. Il neo tecnico Moretti lo scorso anno ha allenato il Maenza in Terza categoria e a Borgo Montello guidò quattro anni fa i Giovanissimi. In casa Sabotino, sempre in Prima Categoria, dopo il doppio ingaggio di Masini e Sacchetti, il presidente Giacomo Munari insieme al ds Luca Vitali ha perfezionato gli accordi con il difensore Valentino Marcelli, ex Latina Scalo e Faiti e con il centrocampista Daniele Palombo (Latina Scalo e Bassiano). «Due ragazzi che conosco bene - osserva Vitali - e non hanno esitato ad accettare. L’intento sarà di recitare un ruolo di primo piano partendo con il piede giusto e lavorando con la giusta tranquillità anche per garantire all’allenatore Peppe Bove una rosa adeguata».

