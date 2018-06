Monterosi, continua la lite tra Cialli e Capponi. Ecco Alonzi e Pisanu

di Paolo Baldi

In casa Monterosi tutto bene e non c'è traccia di “bagarre” secondo i vertici societari. che in questo momento si stanno godendo il mare di Calabria. Anzi, non ci sono ne ombre, nè derive. «Si lavora sodo - dice il diggi Luigi Conte in veste di portavoce del numero uno biancorosso - e anche i vicepresidenti fanno la loro parte. Il vicario Franco, “insensibile” al richiamo di una meritata vacanza, resta “sul pezzo”, per dare anche il suo contributo alla costruzione della squadra che verrà affidata alle sapienti cure del neo tecnico Mariotti. Il sanguigno Cialli, nei panni del grande tifoso, esprime urbi et orbi le sue opinioni. Opinioni che, non solo non turbano la serenità dell’ambiente, ma danno consistenza e solidità alle scelte strutturali e programmatiche della società. La dialettica è un valore, la passione anche. Ad maiora semper». Intanto tra una stilettata e l' altra sono arrivati coi calciatori Federico Alonzi attaccante e Michele Pisanu centrocampista che sono stati presentati dal diesse Donninelli.

