Monterosi, altri due colpi: Papini e Messina. Cinque i confermati

di Ugo Baldi

Basta una telefonata. Dalla Calabria il presidente/patron/ manager/ sociologo, Luciano Capponi del Monterosi continua a condurrre come una caterpillar le trattative di mercato per allestire una squadra con grandi potenzialità. Ora pesca in Lega Pro e serie D bruciando la concorrenza più spietata da parte delle altre società.

Sono in arrivo infatti il centrocampista (ex Ternana) Romeo Papini dalla Pistoiese e Matteo Messina difesore dal Matelica. Questione di ore, in attesa sempre dello sbarco dell'attaccante Pippi.

Confermati della rosa dell scorsa stagione, Gasperini, Manoni, Falasca, Rasi e Matrone.

Il neo tecnico Marco Mariotti, che gode della massima fiducia da parte delle società biancorossa, pertanto potrà avere a disposizione una rosa molto competitiva e in grado di regalare molte soddisfazioni.

La squadra si radunerà il 18 e sta organizzando una test amichevole con il Perugia.

