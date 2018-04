di Ugo Baldi

Capponi è un fiume in piena. Con la salvezza oramai nel cassetto e con i sogni degli altri nell'armadio, il numero uno del calcio monterosino smentisce quelle che lui ritiene delle pure fantasie di Primavera. « La società è mia - ha detto - non è in vendita. Tutto ciò che circola è solo pura fantasia, di chi sta scrivendo un copione che non esiste. La salvezza la devo alla mia intuizione, al ricompattamento della squadra che stato condito con ingredienti che vanno dal buon senso, fino alla semplicità. Con orgoglio posso dire che la mia presenza in panchina è stata di conforto per tutti». Dunque, per quello che riguarda l'avvicinamento, come da più parti si dice, dell'ex presidente dalla Flaminia, Roberto Ciappici al Monterosi ancora una volta è stato tutto smentito. Il Futuro? «Voglio riprendermi quello che, è mancato in questa stagione -è stata la risposta - con piccole interventi di qualità».







© RIPRODUZIONE RISERVATA