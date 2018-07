di Ugo Baldi

Primo test stagionale per il Monterosi. La formazione di Marco Mariotti ospita l'SFF Atletico al Martoni. Calcio d'inizio previsto per le ore 17. Intanto è tornato Davide Sabatini. L’attaccante classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì con gol in serie D proprio con la maglia del Monterosi prima di affermarsi definitivamente nella scorsa stagione con quella dell’Albalonga dove ha messo insieme 33 partite con 8 reti. Sabatini ritrova mister Mariotti che l’ha lanciato titolare in pianta stabile proprio al fianco di Nohman suo partner d’attacco. Operazione voluta espressamente dal presidente Luciano Capponi che ha ottenuto il prestito dell’attaccante dalla Sambenedettese la quale in estate ha investito rilevando il cartellino del ragazzo.

Nel frattempo il Monterosi ha comunica le cessioni in prestito del difensore ’99 Mario Adami al Montespaccato, del centrocampista Alessio Troiani (’99) al Ronciglione United e dell’esterno ’99 Alessio Altamura al Città di Cerveteri. A titolo definitivo invece il portiere 2000 Stefano Miozzi è stato trasferito all’Ottavia calcio.

