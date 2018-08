di Ugo Baldi

Arrivano a tavolino i primi tre punti stagionali della Lupa Roma di Marco Amelia. Il club di Rocca Priora ha infatti presentato reclamo, avverso il risultato della gara di domenica scorsa (primo turno di Coppa Italia) che la Lupa ha perso a Monterosi per 3-1. La società ha infatti roscontrato la posizione irregolare dell'attaccante della squadra viterbese Piro, che doveva scontare tre turni di squalifica in Coppa Italia.



Il giudice sportivo, pertanto, sanzionerà il Monterosi con la sconfitta a tavolino, che consentirà alla Lupa Roma di accedere al secondo turno (l'avversario uscirà dal confronto tra Trastevere e Flaminia) della manifestazione. La notizia non è stata presa affatto bene a Monterosi. La società ha deciso di mettere fuori rosa Piro (reo di non aver avvertito la società o l'allenatore) e sta valutando l'ipotesi di seprarasi anche dal segretario, ritenuto colpevole del mancato controllo sui comunicati ufficiali.



Anche se la decisione non ha niente a che fare con la vicenda-Piro, il Monterosi ha deciso di lasciare liberi anche altri due calciatori: Manoni e Gagliardi. Per il tecnico Mariotti, sabato amichevole a Monterosi contro la Viterbese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA