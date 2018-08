Monterosi, altro test postivo a Cascia: "manita" all'Eretum Monterotondo

di Paolo Baldi

Netta l’affermazione dei ragazzi di mister Mariotti che calano "la manita" sull’Eretum Monterotondo. Piro e Nohman aprono le marcature per il Monterosi. Nella ripresa si scatena Gagliardi autore di una doppietta. Alonzi sigla la quinta rete. Ancora buone indicazioni per il tecnico del Monterosi, che lascia a riposo Gerevini, Pisanu e Falasca (quest’ultimo pronto a forzare i ritmi dopo ferragosto). «E’ stato un buon allenamento – sostiene il direttore sportivo Emiliano Donninelli – vedo miglioramenti, la crescita del gruppo c’è. Oggi il test aveva il suo valore perchè affrontavamo una squadra di Eccellenza con valori importanti. Oltre a quello che sapevamo ci ha dato ulteriori indicazioni». Il Monterosi chiuderà il ritiro di Cascia domenica e si trasferirà ad Amatrice per il Triangolare di beneficienza con Flaminia e Trastevere.

MONTEROSI: Frasca, Giannetti, Leopardi, Valentini, Messina, Mastrantoni, Manoni, Palombi, Nohman, Abreu, Piro. Subentrano nella ripresa: Chiangari, Francescangeli, Matrone, Gasperini, Rasi, Barbato, Pezzuto, Sabatini, Gagliardi, Alonzi, Napolitano. All. Mariotti

ERETUM MONTEROTONDO: Alessandri, Papa, Fabrizi, barbetti, Calabresi, Razzini, Rufini, Morici, Fortuna, Mastrantoni, Toscano. Sbentrano nella ripresa: Bianchi, Tiscioni, Tomassetti, Bornivelli, Lupo, Ferrara, Mereu, Cericola, Fioravanti, Amendola, Baldinelli. All. Solimina



