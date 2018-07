Monterosi, dieci gol alla Gallese. Giovedì si partirà per Roccaporena

di Ugo Baldi

Goleada del Monterosi (10-0) nell'amichevole che chiude la seconda settimana di lavoro pre-campionato. La squadra di Mariotti ha superato la Doc Gallese, che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione e che non ha ancora nelle gambe i ritmi di una partita.

Doppiette per Nohman e Abreu, sigilli per Manoni, Pisanu, Gagliardi, Alonzi e il classe 2001 Napolitano nel tabellino finale. Per il Monterosi, domani giornata di riposo e ripresa degli allenamenti fissata a lunedì. Fino a giovedì i biancorossi si alleneranno a Monterosi, poi si sposteranno nel ritiro umbro di Rocca Porena. Intanto è arrivato l'ex difensore della Flaminia Civita Castellana Eugenio Giannetti, che ha disputato la seconda parte dello scorso campionato con la maglia del Drò in Trentino Alto Adige.

