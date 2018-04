di Paolo Baldi

Partita perfetta. Il Monterosi si preso è una bella rivincita sul Rieti dopo le due sconfitte della passata stagione. A firmare lo stop della capolista per 1-0 in casa è stato l'ex di turno Marco Lo Pinto ( terzo gol stagionale), classe 93, di Montespaccato, che ha permesso alla sua squadra biancorossa di arrivare anche a quota 38 punti e fermare la corsa verso la serie D della formazione allanata da Parlato.

Salvezza pertanto a portata di mano per il Monterosi. «Niente di personale sulla rete - ha raccontato Lo Pinto - poichè oltre a me anche mio padre ha indossato la casacca del Rieti. Ho concretizzato un assist di Alessio Erasi nel migliore dei modi. Non nascondo che ho festeggiato in maniera evidente; tanto che per essermi tolto la maglia ho preso anche un ammonizione, ma nulla contro i miei ex tifosi. Vincere su un campo difficile come quello di Rieti è sempre una bella cosa, ma è finita li. Noi abbiamo giocato con la voglia vincere, poichè ancora non siamo salvi. Mancano due o tre punti per stare tranquilli. E' stato anche il mio secondo gol stagionale consecutivo che dedico alla mia findanza Erica e speriamo di proseguire e chiudere la stagione nel migliore dei modi, cosi posso replicare con le dediche».

Marco Lo Pinto è cresciuto nelle giovanili della Cisco e poi della Roma. «Però sono tifoso della Lazio» dice. E' stato uno dei tanti giramondo del calcio. Ha indosssato la casacca del Fidene, Astrea, Anzio, Montespaccato (dieci gol), Avezzano, Rieti, Monterosi, Pomezia.



