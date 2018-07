Monterosi, domani parte l'assalto: «Puntiamo alla promozione in C»

Il Monterosi alza il sipario sulla stagione 2018-2019, la terza in serie D.

« E’ la stagione buona per la promozione in Lega Pro – ha detto il fantasmagorico e pirotecnico presidente Luciano Capponi che è ancora al mare in Calabria-: conoscerò la squadra al mio ritorno e li inviterò a cena. Ho impegnato grandi risorse per allestire una rosa competitiva, mi aspetto grandi risultati».

I biancorossi, orfani per il momemento del loro presidente si ritroveranno nel pomeriggio di mercoledì al Martoni per l’inizio della preparazione che proseguirà in sede fino al 3 agosto giorno della partenza per il ritiro umbro di Rocca Porena (PG). Il Quadrangolare d’Italia ad Amatrice del 12 agosto insieme a Trastevere, Flaminia ed ovviamente ai padroni di casa chiuderà la prima fase precampionato.

Dopo qualche giorno di pausa la squadra riprenderà la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia di serie D previsto per domenica 26 agosto.

Il fotogenico e sempre sorridente direttore sportivo Emiliano Donninelli insieme al nuovo tecnico Marco Mariotti stanno per definirire la fase precampionato.

«Sono abbastanza soddisfatto – afferma mister Marco Mariotti che è tra i migliori tecnici della serie D – ci manca ancora qualcosina per avere un ottimo organico. Siamo una squadra tutta nuova, preferisco fare una settimana di lavoro in più per far capire i miei concetti e la mia filosofia di gioco. In questa maniera ci possiamo rendere conto anche dove intervenire e migliorare la rosa in vista dell’inizio del campionato. Vedo che anche le nostre avversarie, su tutti Racing Aprilia e Latina, stanno allestendo squadroni importanti. Insieme a noi, Cassino, Albalonga, Trastevere, Latte Dolce si stanno muovendo bene, sarà un grandissimo campionato».

Questo l’elenco dei convocati ai quali si aggiungeranno una serie di giovani non ancora ufficialmente tesserati:

Portieri Frasca Valerio, Chingari Gabriele.

Difensori: Gasperini Gianmatteo, Messina Daniele, Rasi Alessio,Matrone Aniello, Sau Simone.

Centrocampisti, Pisanu Michele, Manoni Francesco, Falasca Gianmarco, Pizzuto Andrea,Mastrantonio Valerio, Palombi Cristiano.

Attaccanti, Piro Daniele, Nohman Daniele, Alonzi Federico, Gagliardi Mattia.

Ecco il programma delle amichevoli:

25/07 Monterosi Fc -Sff Atletico

09/08 Monterosi Fc – Eretum Monterotondo (A Rocca Porena)

12/08 Quad. Cuore D’italia Con Monterosi, Trastevere, Flaminia Ed Amatrice (Ad Amatrice)

19/08 Monterosi-Valle Del Tevere

22/08 Monterosi Fc – Vigor Acquapendente



