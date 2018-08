Monterosi-Lupa Roma, doppio ko. Al Martoni vicino l'arrivo di Roberti

di Ugo Baldi

Monterosi e Lupa Roma, sconfitta (forse) per tutte e due a tavolino in Coppa Italia. Dopo il reclamo della Lupa Roma contro il Monterosi per la posizione dell’attaccante Daniele Piro è stato presentato quello del Monterosi per la probabile posizione irregolare di Lorenzo Negro che doveva secondo la società viterbese scontare un turno di squalifica rimediato nella scorsa stagione quando indossava la casacca dell’Albalonga. Se cosi fosse arriverà il 3-0 a tavolino per entrambe e pertanto nel gioverà la vincente tra Trastevere e Flaminia che riposerà nel secondo turno e andrà diretta ai sedicesimi. Per quello che riguarda il calcio mercato il Monterosi è sulla tracce dell'attaccante della Viterbese Cristiano Roberti.

