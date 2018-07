Monterosi mare, Capponi annuncia Nohman e Chingari dalla spiaggia

di Ugo Baldi

L'ok è arrivato da Capo Vaticano direttamente. Capponi ha aspettato una giornata di sole pieno e dalla spiaggia calabrese ha dato il suo lasciapassare per l'annuncio più importante della sua " stratosferica" campagna acquisti chiacciando il classico bottone delle partenze spaziali. Ecco così che nella Tuscia- Romana appena ricevuto l'imput è partito l'annuncio; per la stagione 2018-2019 il calciatore Daniele Nohman sarà dei nostri. L’attaccante romano classe 1984 torna così alla corte di mister Marco Mariotti col quale è reduce da una strepitosa stagione: 20 reti in 31 partite.



Nohman vanta una bellissima carriera che lo ha visto girovagare per l’Italia vestendo anche gloriose maglie come quelle di pro Vercelli, Asti, Mantova, Gavorrano, Recanatese, Lupa Castelli Romani (con la quale ha vinto un campionato realizzando 21 reti), Viterbese, Fondi, Nocerina, L’Aquila ed Albalonga.



E' stato anche annuniciato il giovane portiere Gabriele Chingari. L’estremo difensore classe 2000 arriva dall’ultima stagione divisa tra la Berretti della Viterbese e la Play Eur in Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Chingari ha poi militato nei Giovanissimi Nazionali dell’Empoli prima di passare agli Allievi Nazionali della Lupa Roma nella quale ha ottenuto da giovanissimo anche tre convocazioni in Lega Pro.

