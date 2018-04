Monterosi-Ostia Mare, Donninelli avverte: «Vale quasi una stagione»

Sarà la Signora Susana Carina Vitulano di Firenze, coadiuvata dagli assistenti, i signori Alessio Miccoli di Lanciano e Matteo Lorenzini di Macerata, a dirigere Monterosi - Ostiamare. Appuntamento alle 15 , allo Stadio “M. Martoni” di Monterosi. Ingresso per locali ed ospiti ancora alla cifra simbolica di 5 euro Il diesse di casa Emiliano Donninelli ha suonato la carica:« Per noi è un’altra di quelle gare - ha fatto notare - he vale una stagione e che anticipa poi un finale di campionato dove il calendario non è sicuramente dalla nostra parte. I quattro punti nelle ultime due gare ci hanno fatto bene per morale e classifica ma non ci hanno ancora tirato fuori dai guai. Ecco perchè ottenere tre punti domani sarà fondamentale. L’Ostiamare è una formazione con giocatori importanti, penso a Roberti, all’ex Piro, D’Astolfo, Colontani e Bellini. Non ci regalerà nulla e verrà qui a Monterosi a fare la sua partita».

Sarà anche la gara degli ex: Andrea Costantini da una parte ed appunto Daniele Piro nei biancoviola. In casa Monterosi settimana scivolata via con l’unico intoppo relativo alle condizioni di Gigi Cicino. Fuori per squalifica sia Manoni che Matuzalem mentre si riprende il suo posto al centro della difesa Davide Salvatori che ha terminato di scontare i due turni di stop.

La squadra ospite che ha vinto nell'ultimo turno contro l'Anzio ha scacciato i venti di crisi che l'avevano portata a subire quattro sconfitte di fila.



