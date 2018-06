di Diletto Mercante

Monterosi, l'arrivo di Mariotti sarà annunciato a breve, mentre si fanno insistenti le voci di un possibile esonero del diesse Donninelli. Al suo posto potrebbero arrivare Prosia o Manfra. Ad Albano la corsa per la panchina è divenata a due: oltre a Venturi prende corpo anche la candidtura di Galluzzo, ex Lupa Castelli Romani. Lunedi verranno sciolta la riserva.

Per la neo promossa Ladispoli, dopo la festa comunicia a tirare le fila per costruire la rosa. Potrebbero essere riconfermati Leone, Cardella (anche se sul calciatore stanno anche Ostia Mare e Atletico), Salvato, Pagliuca. In forse le conferme di De Fato, Marvelli e Bertino. Tra i sicuri partenti ci sono Lupo, per problemi di lavoro, e Rocchi. Il 23 luglio in casa l'inizio della preparazione.



Il Trastevere calcio che sta per chiudere per il ritorno di Tajarol (sulle cui tracce c'è anche il Ladispoli e chissà che se il calciatore terrà le due società in stand by...) ha annunciato di aver rinnovato l’accordo anche per la stagione 2018-2019 con l’altro attaccante, classe 1992, Andrea Cardillo, alla seconda consecutiva in maglia amaranto. Nove le 9 reti segnate nella passata stagione. «Ringrazio per la fiducia che la società e il nuovo tecnico dimostrano di avere in me e spero di poterla ripagare raggiungendo il mio obiettivo minimo: andare in doppia cifra».



