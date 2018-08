Monterosi in salute, 4-1 amichevole al Valle Tevere. Mercoledì la Vigor

di Paolo Baldi

Amichevolmente il Monterosi ha rifilato un 4-1 alla Valle del Tevere in quello che è stato un allenamento cosi detto congiunto. Ben 22 i giocatori fatti girare dal tecnico Marco Mariotti, 20 quelli alternati dal tecnico avversario Scaricamazza. Doppio vantaggio biancorosso firmato Nohman-Abreu.

Il tris arriva sempre con Nohman su calcio di rigore anche se è allenamanto congiunto.

Ad inizio ripresa è capitan Danieli ad accorciare le distanze direttamente su calcio di punizione. La rete del definitivo 4-1 porta la firma di Sabatini.

Prossimo appuntamento per il Monterosi è quello di mercoledì pomeriggio quando alle ore 17 al Martoni arriverà la Vigor Acquapendente per l’ultimo test amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione.



MONTEROSI FC: Frasca, Giannetti, Rasi, Pisanu, Valentini, Messina, Barbato, Manoni, Nohman, Gagliardi, Abreu. Subentrano nella ripresa: Chingari, Leopardi, Gasperini, Sabatini, Piro, Gerevini, Alonzi, Mastrantonio, Palombi, Francescangeli, Donnola. All. Mariotti.

VALLE DEL TEVERE: Aniello, Bianchi F., Renelli, Fiorentini, Passiatore, Paletta, Gomez, Grizzi, Hrustic, Jammeh, Giurato. Subentrano nella ripresa De Vellis, Nocelli, Nardi, Fusaroli, Galanti, Montagno, Manga, Mamarang, Danieli. All. Scaricamazza.

Reti: 12’ 38’ rig. Nohman, 24’pt Abreu, 2’st Danieli, 28’st Sabatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA