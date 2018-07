Monterosi, vicino il ritorno di Piro. L'Ostia Mare annuncia De Julis

di Ugo Baldi

Potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno a Monterosi di Daniele Piro. Tra il centrocampista romano e la società viterbese c'è stato un contatto e l'accordo è molto vicino. Di fatto continuerà la spola del giocatore da Ostia, dove ha giocato nell''ultima stagione prima di lasciare il Monterosi.

A gestire la trattativa dal mare di Calabria è sempre il presidente Luciano Capponi che scende in campo e si allena tutti i giorni per farsi trovare pronto per la ripresa della preparazione. Organizza interminabili partite che terminano solo quando vince la sua squadra dei Belli & Pupe contro i Stray Dogs.

A proposito di Ostia Mare, ufficializzato l'arrivo in biancoviola di Andrea De Juliis, attaccante classe '93, ex Aquila, Nocerina e Ascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA