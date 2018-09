Monterosi, altri arrivi per Mariotti: tesserati Gabbianelli e Pellagalli

di Paolo Baldi

Due arrivi al Monterosi. La società biancorossa, ha tesserato il centrocampista Giammarco Gabbianelli ex Matelica che ha giocato nell'amichevole contro la Viterbese. Altro è arrivo è quello del giovane Pellagalli crescito nella Lazio e nelle giovanili del Bologna. Per quanto riguarda la gara giocata sabato contro la Viterbese è persa per 2-0 questo il commento del tecnico Marco Mariotti: «Abbiamo giocato al cospetto di una delle grande favorite per la vittoria del campionato di serie C. Ed oggi mancavano due come Saraniti e Pacilli. Abbiamo sofferto nei primi dieci minuti ma poi abbiamo reagito alla grande. E’ stata una partita vera, tirata. Abbiamo preso gol solo da palle ferme. Tutti bene veramente. Soprattutto per quanto riguarda il primo tempo sono davvero soddisfatto».



