Monterosi, Cialli contro Capponi: «Io avrei confermato mister Savino»

di Ugo Baldi

E' bagarre a Monterosi. A scatenarla è il vice presidente Flaminio Cialli che ha contestato a Luciano Capponi ancora in vacanza in Calabria, la mancata conferma del tecnico Savino. «Ha salutato e ringraziato Marco Savino - ha detto Cialli - l'uomo della salvezza ed ha annunciato il nuovo tecnico Marco Mariotti. Ma Savino, anche se è diventato nuovo tecnico del Castiadas, formazione sarda neopromossa in serie D, è rimasto nei cuori dei tifosi del Monterosi dove vive ormai da anni e meritava più attenzione. Ringrazio Marco per la sua professionalità e per il lavoro svolto. Ci ha tirato fuori da una situazione molto preoccupante nella passata stagione. Se fossi stato in Capponi lo avrei confermato. Mi auguro che la scelta fatta dal presidente non ci faccia pentire anche se con Mariotti ci sono tutte le premesse per fare bene. Faccio a Marco un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura in Sardegna. Sono certo che farà molto bene».



Intanto, Valerio Frasca è il primo volto del nuovo del Monterosi targato Marco Mariotti. Il portierone classe 1991, scuola Roma, pupillo di Mariotti, vanta con tante esperienze di serie D alle spalle (Sora, Nuorese ed Albalonga): ha raggiunto l’accordo con la società del presidente Luciano Capponi per la stagione 2018-2019.



