di Ugo Baldi

Il Montespaccato, rilevato dall'Asilo Savoia, forse sarà targato Audace Genazzano. Sono infatti in arrivo, secondo "radio mercato" almeno dieci-dodici calciatori che nella scorsa stagione, e in quella precedente, hanno indossato la casacca azzurra. Calciatori legati ai progetti messi in piedi dall'Asilo Savoia e che, dunque, sono spinti a seguire le scelte dell'associazione.

La lunga lista dalla quale "pescare" (nella quale ci sono calciatori liberi da vincoli e altri ancora tesserati per l'Audace) comprenderebbe i difensori Tiravia, Tabascio, Guiducci e Sigismondi; i portierri Tassi e Sabelli; i centrocampisti Nanci, Valentini, Paruzza, Bernardi, Fumini, Loreti e Penge; gli attaccanti Calì, Mastrosanti e Cirelli. In forse, invece, la destinazione di Sandu Sandu.



Per il tecnico Marcello Belli si prevede la possibilità di gestire una formazione già collaudata e grande protagonista del girone B di Eccellenza nelle scorse stagioni sotto la guida di Daniele Greco.

