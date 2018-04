di Ugo Baldi

Aspettando notizie in relazione al caso Team Nuova Florida (attese ad ore), la classifica del girone B dell’Eccellenza subisce cambiamenti per effetto delle decisioni del giudice sportivo. Accolto il reclamo del Roccasecca, in relazione alla gara persa sul campo dell’Audace per 6-1, perché Aimone Calì non avrebbe dovuto prendere parte alla gara in quanto squalificato dalla Procura per due turni (ora diventate tre quelle da scontare) per un doppio tesseramento ai tempi del Racing.

Gara persa anche al Montespaccato, reo di aver reso intimidatorio il clima delle gara di domenica scorsa (il giudice scrive anche di minacce di morte riportate nel referto arbitrale) contro il Latina Sermoneta, vinta con due gol segnati nell’extra-time, che però è stato considerato i dal direttore di gara Mariani di Tivoli, come pro-forma per il suddetto clima intimidatorio.

Con questi due provvedimenti (in Promozione, invece, il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Grifone Gialloverde in relazione alla gara contro il Montefiascone) la classifica del girone B cambia aspetto nella parte bassa, rimettendo nei guai il Montespaccato (che domenica gioca il derby sul campo dell’Almas) e alimentando, invece, le speranze salvezza del Roccasecca.

