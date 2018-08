Montespaccato, dall'Almas arriva ​il "Talento e Tenacia" De Dominicis

Il Montespaccato arricchisce il proprio roster con un altro pezzo. Dopo l'infornata di calciatori provenienti dall'Audace, è arrivata anche la firma di Matteo De Dominicis, esterno classe 1997 proveniente dall’Almas Roma. Il ragazzo approda al Montespaccato targato Savoia in qualità di vincitore del Premio “Talento & Tenacia”.



«L’ingresso di Matteo De Dominicis nel programma “Talento & Tenacia” - ha dichiarato il Presidente dell’Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni - è un valore aggiunto per il Montespaccato sia a livello sportivo che umano. È un ulteriore segno dei cambiamenti positivi che il nostro programma sta innescando, offrendo a giovani meritevoli opportunità serie e concrete per la realizzazione dei loro obiettivi di crescita professionale e sportiva».

