Montespaccato, il primo gol di Calì non basta per superare la N.Florida

di Nicola Gentile

Finisce uno a uno la partita del debutto del nuovo Montespaccato, quello targato Asilo Savoia. All'omonimo campo di via Stefano Vaj, il calcio che sembrava destinato a scomparire è invece riapparso in tutto il suo splendore. Con un a squadra che ha bloccato una delle formazioni favorite per il passaggio in serie D, ovvero il Team Nuova Florida. Aimone Calì, la "star" della squadra, ha anche segnato il primo gol stagionale dell'Eccellenza, al nono minuto con una progressione delle sue. Poi, è arrivato il pareggio di Teti, uno che a Montespaccato è cresciuto ed ha giocato per tanti anni. Un bel ritorno per il centravanti.



