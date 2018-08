Montespaccato, il Rieti ha aperto la serie di test del nuovo corso

Un'amichevole per "sgranchire" le gambe, quella che il Montespaccato targato Asilo Savoia, ha disputato ieri a Cantalice, contro il Rieti, squadre neopromossa in Lega Pro. La squadra biancazzurra, affidata quest'anno a mister Belli, è in ritiro sulla montagna di Roma ed ha giocato la sua prima gara sotto lo sguardo attento di Marco Amelia, testimonial del progetto "Talento e Tenacia", attraverso il quale l'Asilo Savoia ha preso il controllo del Montespaccato.



Non a caso, nella squadra romana, si son trasferiti in blocco quasi tutti i calciatori che la scorsa stagione facevano parte di un analogo progetto nell'Aducae di Genazzano. Tra questi, figurano il capocannoniere dello scorso campionato di Eccellenza, il “Duca del Gol” Aimone Calì, che ha scelto di restare con l’Asilo Savoia nonostante le numerose offerte provenienti da società di serie superiori; Kevin Mastrosanti, portavoce ufficiale della squadra, il funambolo Lorenzo Penge, il fantasista Davide Paruzza e l’arrembante Andrea Tabascio. Con loro i portieri Riccardo Tassi e Bruno Cecchetti, i difensori Andrea Tiravia, Gianluca Boninsegna, Niccolò Guiducci, Bruno Sismondi e Mario Adami, i centrocampisti Alessio Bernardi, Gianluca Rita, Salvatore Nanci, Gianmarco Minciacchi, Giulio Gallinucci e Alessandro Ferrari, quest'ultimo proveniente dall’Atletico 2000, e l’attaccante Lorenzo Bernardi, tutti già tesserati. Assente ma anche lui inserito in rosa, Gianmarco Fumini, impegnato in un percorso di riabilitazione a causa di un pregresso infortunio.



In ritiro, sono stati aggregati alla squadra anche il portiere Mattia Strappetti, proveniente dalla Juniores del Montespaccato, e gli attaccanti Alessio Teti e Leonardo Spurio, ex Latina e Lupa Castelli, reduce da un periodo di lontananza dai campi da gioco. Le altre amichevoli già programmate sono quelle contro Lupa Roma (8 agosto), Latina (12 agosto), Astrea (19 agosto), Team Nuova Florida (23 agosto) e Pomezia (26 agosto).

«La nuova sfida di Asilo Savoia - ha dichiarato il presidente Massimiliano Monnanni - è trasformare una squadra in comunità. Il modo migliore per farlo è superare il concetto tradizionale di società sportiva, sperimentando un nuovo modello imperniato su partecipazione, condivisione e responsabilità. Siamo certi che il “Montespaccato Savoia” oltre a divertire a livello tecnico e agonistico, renderà protagonisti tutti i ragazzi dentro e fuori il campo. E ciò che più conta, anche e soprattutto nella loro vita quotidiana, offrendogli prospettive concrete e stabili a livello formativo e professionale».

