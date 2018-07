di Nicola Gentile

Colpo in attacco per la Polisportiva Monti Cimini che sta per ottenere la fimr adell'attaccante Simone Provinciali, reduce dall'ottima stagione con il Ronciglione United, club portato in Eccellenza per la prima volta nella sua storia. Provinciali, 30 anni lo scorso mese di marzo, ha vestito anche la maglia del Ladispoli e bnel Viterbese ha costruito gran parte della sua carriera di attaccante dal gol garantito.

