La Monti Cimini congela i rimborsi. La squadra: «Ma che bella sorpresa»

di Ugo Baldi

La Polisportiva Monti Cimini ha deciso di congelare i rimborsi spese dai propri giocatori. La comunicazione della società ai tesserati è stata comunicata in settimana. Massimo silenzio da parte dei massimi dirigenti che avrebbero preferito che tutto fosse rimasto all'interno dello spogliatoio. Ma non è stato. Dall'uovo di Pasqua è uscita la gola profonda.

«E' solo un segnale per scuotere il gruppo - qualcuno si è limitato a dire dopo varie sollecitazioni - e non è una punizione. Questa decisione deve essere presa dai ragazzi come una motiviazione in più per affrontare con la massima concentrazione le gare che restano poichè siamo convinti che la possibilità di partecipare ai play-out esiste,è concreta e la squadra ha le potenzialità per raggiungere questo traguardo».

Non la pensano alla stessa maniera i giocatori: «Questa sopresa ci mancava» si è limitato a dire uno.

