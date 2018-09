Monza, il presidente Colombo: «Club a Berlusconi? Pronto a trattare»

di Redazione Sport

«Sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. E sarebbe molto importante per la città di Monza e il territorio brianzolo. Sarebbe una grande cosa»: così Nicola Colombo, presidente del Monza, commenta a Radio 24 l'indiscrezione secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di rilevare il club brianzolo con Adriano Galliani. «Il Monza non è mai stato in Serie A - ha aggiunto Colombo intervenendo a 'Tutti convocati - e questo potrebbe essere uno stimolo per chiunque, quello di raggiungere un obiettivo mai raggiunto in 106 anni di storia». «Visto quello che è successo nelle ultime ore, probabilmente la notizia è vera - ha aggiunto - Visto tutto questo clamore, probabilmente c'è davvero un'idea da parte di Fininvest sul Monza. Per quanto mi riguarda, io l'altro ieri ho ricevuto una telefonata che è stata una sorta di sondaggio da parte di un esponente di Fininvest, che mi chiedeva qualcosa sulla società, le solite informazioni preliminari sulla società, sullo stadio, sul bando che abbiamo ottenuto recentemente. Questo da un lato mi ha sorpreso, dall'altro mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che in tre anni abbiamo riportato una società che non voleva proprio più nessuno, fallita, ad avere un certo appeal soprattutto dando un'immagine di grande serietà, di valori nella gestione. E questo probabilmente può attirare anche l'attenzione di gruppi importanti». Colombo si è detto fiducioso del fatto che «probabilmente ci sarà un ulteriore sbocco. Chiaramente, se la cosa dovesse proseguire e dovessero esserci altri contatti, io approfondisco molto volentieri», ha concluso.

