Morena, Modesti a forza quattro: «Camara? Darà una grande mano»

di Tiziano Pompili

L’Atletico Morena ha una coppia d’attaccanti giovani, ma estremamente talentuosi. L’ha potuta proporre per la prima volta solo domenica scorsa, in occasione del delicato match del Superga di Ciampino contro il Santa Maria delle Mole: i ragazzi di Berti hanno vinto 3-1 e la giovane “ditta” del gol composta da Edoardo Modesti (classe 1998, autore di una doppietta) e Abdou Kasse Camara (senegalese nato nel 1996 che ha segnato la terza rete) ha fatto sconquassi.



«Dovevamo vincere a tutti i costi dopo due risultati non brillanti nelle prime due partite – dice Modesti – Nel primo tempo abbiamo cominciato bene andando sul doppio vantaggio, poi prima dell’intervallo gli avversari hanno accorciato le distanze. A un quarto d’ora dalla fine del match siamo rimasti in dieci, ma abbiamo tenuto bene e nel finale in contropiede abbiamo siglato il 3-1. Sono contento per la mia doppietta con cui ho bissato le due reti della sfida d’esordio col Real Latina, ma soprattutto per i tre punti. Camara? E’ un ragazzo di grandi qualità: in precedenza non aveva potuto giocare per via della mancanza del transfer, ma d’ora in avanti ci darà una grossa mano». L’ex attaccante di Colleferro e Tor Sapienza, che ha giocato due anni con la Primavera del Frosinone, ha iniziato il campionato con grande determinazione. «Non mi aspettavo di segnare quattro gol nelle prime tre partite, ma sicuramente ci speravo e ho lavorato per farmi trovare pronto per l’avvio della stagione».



La vittoria di domenica è un segnale per tutte le avversarie del girone: l’Atletico Morena c’è. «Vogliamo provare a vincere, l’obiettivo è abbastanza chiaro – dice Modesti – La società ci sta vicina e ha allestito un gruppo importante, guidato da un ottimo allenatore. Le condizioni per far bene ci sono tutte». Domenica a Morena arriva il La Rustica dell’altro bomber Simonetta con cui divide attualmente la testa della classifica cannonieri del girone C (in compagnia del frascatano Muzzi). «L’ho visto giocare ed è uno che non c’entra nulla con questa categoria. La sfida di domenica è importante perché loro sono a punteggio pieno e noi abbiamo voglia di dimostrare quello che valiamo».

