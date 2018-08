Morena, Polani toglie gli scarpini: «Quest’anno farò il team manager»

di Tiziano Pompili

Una vita calcistica passata a gonfiare la rete sui campi dilettanti e professionisti, ma per Enrico Polani è arrivato il momento di dire basta. L’ormai ex attaccante classe 1980, conclusa la stagione passata con l’Atletico Morena, ha accettato il suggerimento della società capitolina e in particolare del direttore generale Emiliano Leva di proseguire l’avventura nella nuova veste di team manager. «Ero veramente molto stanco, sia dal punto di vista fisico che mentale – dice Polani spiegando la sua scelta di smettere – Mi serviva un ruolo meno “impegnativo” che mi consentisse di rimanere nell’ambiente e al tempo stesso “staccare” un po’. Allenare? Al momento non è una cosa che mi interessa».



Per parlare di un suo possibile erede, a parte il piccolo Samuel che gioca con la Scuola calcio del club capitolino, è ancora presto. «In rosa abbiamo due attaccanti centrali, Modesti e Camara (con quest’ultimo che proviene addirittura dalla Steaua Bucarest) e altri esterni offensivi. Vedremo». Polani è convinto che l’Atletico Morena sarà protagonista anche quest’anno dopo aver raggiunto i play off nella passata stagione.



«La società ha provato a migliorare questa squadra ripartendo dall’ossatura del vecchio gruppo e facendo alcuni innesti importanti: siamo fiduciosi di poterla vedere ai vertici della classifica. Il girone? Non l’ho mai guardato da giocatore e continuo a ragionare così anche adesso». Poi c’è l’asso nella manica rappresentato da mister Manrico Berti. «Un tecnico di assoluto valore che è indubbiamente un valore aggiunto per questo gruppo» conclude Polani.

