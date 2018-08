di Emiliano Papillo

Il Morolo suda da lunedì al Nando Marocco in vista della stagione 2018-2019 che vedrà i ciociari partecipare al campionato regionale di Eccellenza. Sabato pomeriggio prima uscita stagionale in amichevole a Fiuggi contro una rappresentativa locale. Nella città termale il Morolo resterà una settimana ad allenarsi prima di tornare a casa.



La squadra si sta allenando agli ordini del neo tecnico Mirko Granieri coadiuvato dallo staff con Davide Giacomini in primis. Presente quotidianamente anche la società con il presidente Lelio Martini, il ds Adriano Capuano ed i dirigenti Roberto Alteri, Patrizio Martini ed Angelo Ricci oltre ad Alessandro Latini. In campo a sudare con i giocatori Antonio Fontana che ha il triplice ruolo di calciatore, dirigente e collaboratore tecnico. Tanti i volti nuovi, dal baby Vito Mastrolillo a Flore ex Terracina, Marco Castellano, Luca Damiani, Daniele Costantini, Traorè ed altri baby di belle speranze. In prova un attaccante argentino di cui si dice un gran bene e che potrebbe essere ingaggiato nelle prossime ore.

Tra i piu' attesi il baby Vito Mastrolillo che si racconta in esclusiva al Messaggero.

«Ho 17 anni essendo nato in provincia di Napoli l'11 febbraio 2001. Ho iniziato a giocare da bambino in pratica a quattro anni nella società l'Incontro nella mia zona. Poi- ha spiegato Vito Mastrolillo- sono andato al Casalnuovo dove ho fatto l'Under 17 di Eccellenza, in pratica una sorta di Allievi. Dopodichè sono stato nel Convitto di Fiuggi giocando con la squadra ciociara ed ora al Morolo».



«Sono venuto qui a Morolo grazie all'amicizia con Antonio Fontana che mi ha voluto fortemente. Ho conosciuto il mister Mirko Granieri e la società e sono stato colpito positivamente da tutti. Lo staff tecnico è eccezionale ed in questi primi giorni mi sto trovando benissimo con i compagni e tutti i dirigenti- ha aggiunto Mastrolillo- sono un difensore centrale di 180 molto fisico pur non essendo altisismo. Il mio idolo è Fabio Cannavaro. Tra le mie caratteristiche principali quelle di portare palla ed avere il pallone tra i piedi anche se sono un difensore. Ho già svolto due provini importanti con Carpi e Frosinone, spero di poter un giorno realizzare il mio sogno, diventare professionista. Ho scelto Morolo perchè credo sia l'ambiente ideale per spiccare il volo e far diventare il calcio un lavoro. Vorrei diventare professionista e guadagnare quel tanto che mi fa vivere di questo. Aver iniziato a quattro anni dimostra tutto l'amore per questo sport».



«Che campionato mi aspetto? Sicuramente difficile. Ho ascoltato i consigli dei piu' esperti mi hanno detto che sarà un torneo molto fisico. Bene, sono pronto, raccolgo la sfida. Mi reputo bravo nel gioco aereo dove punto a giocare d'anticipo, anche se debbo ancora imparare tantisimo. E' difficile a 17 anni fare il titolare in Eccellenza ma ce la metterò tutta per mettere in difficoltà il mister e farmi trovare sempre pronto. Se voglio diventare professionista dovrò lavorare molto.La squadra è buona, i compagni bravi ragazzi ed ottimi calciatori, posiamo fare molto bene. Mi piace fare goal, a Casalnuovo ne ho fatti 5 da difensore ed a Fiuggi quattro, mi auguro di migliorare qui a Morolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA