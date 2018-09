di Emiliano Papillo

Altro colpo di mercato per il Morolo del presidente Lelio Martini che nella giornata di oggi ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante argentino Victor Gomez ex serie A Argentina e del Venezuela. Domenica per il derby casalingo con l'Arce, valido per la seconda giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza, girone B, sarà disponibile.



Victor Gomez si sta allenando con il Morolo dallo scorso 30 luglio, ma a causa di problemi di transfert ha dovuto saltare la prima di campionato nella quale il Morolo è stato sconfitto sul campo del Latina Sermoneta. Ora il transfert è arrivato e Victor è a disposizione di mister Mirko Granieri per l'importante derby con l'Arce degli ex Stefano Campolo, Gianluca colò, Matteo Sanna e Gianmarco D'Alessandris.



«Ho 24 anni ed in Susamerica ho giocato nella serie A Argentina con l'Union Santa Fè ed in terza divisione e nella serie A del Venezuela- ha spiegato Victor Gomez che parla bene sia l'italiano che lo spagnolo- nelle giovanili sono riuscito anche a realizzare 27 reti in una sola stagione. Sono un attaccante a cui piace fare goal bravo nel gioco aereo».



Gomez è una scoperta del mister Mirko Granieri e della società con il ds Adriano Capuano ed Antonio Fontana che non se lo sono fatto scappare.



«Per me è la prima esperienza in Italia- ha aggiunto Victor Gomez- qui a Morolo mi trovo benisismo sia con il mister che con i compagni. L'ambiente è molto tranquillo e mi vogliono bene tutti. E' come stare a casa. Sono qui per fare tanti goal. Domenica avremo una gara difficile, un derby. Mi hanno detto che è molto importante faremo di tutto per vincere. In Argentina si gioca piu' un calcio fisico con marcature a uomo, qui almeno nelle amichevole ho visto che giocano tutti a zona e ci sono piu' spazi. Darò tutto per questa maglia. Ringrazio la società con in primis il presidente Lelio Martini che mi ha dato la possibilità di giocare qui in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA