di Emiliano Papillo

Il Morolo ha ingaggiato il centrocampista Marco Castellano. Venticinque anni, Castellano ha già militato per diverse stagioni in D ed è un giocatore conosciuto al nuovo tecnico dei ciociari Mirko Granieri. Ha vestito tra le altre le maglie di Ciampino, Vis Artena e Rieti.



«Sono molto felice di essere arrivato a Morolo. La società mi ha voluto fortemente e di questo sono orgoglioso. Il dirigente Antonio Fontana che sarà anche allenatore in seconda e giocatore mi ha voluto fortemente considerandomi importante per il progetto. Ho sposato in pieno la causa e sono a disposizione. Mi impegnerò al massimo- ha spiegato Marco Castellano- sono stato a Morolo da avversario. Una piazza che mi piace. Un ambiente sano dove si può fare calcio senza pressioni. Posso giocare in vari ruoli di Centrocampo, sono a disposizione del mister. La società sta creando una buona squadra, possiamo fare bene».



«Marco Castellano sarà il nostro Cristiano Rinaldo- ha dichiarato Antonio Fontana- un giocatore di qualità ed affidabilità. Non è stato facile portarlo a Morolo, ma ci siamo riusciti e siamo felici della scelta. Con Damiani rappresenta una coppia di qualità elevata. Ma non ci fermiamo qui, presto faremo altri ingaggi importanti. Io tornerò in campo, mi metto a disposizione di Mirko Granieri».



Fontana ha militato alcuni anni fa in serie D in Campania ed a 34 anni è pronto a rimettersi in gioco oltre ad essere iun dirigente e l'allenatore in seconda di Mirko Granieri. Un rinforzo in piu' per il Morolo che presto potrà avere anche il ritorno in squadra di Giorgio Santarelli ex Arce.



Lo staff tecnico del Morolo è completato da Davide Giacomini mentre nelle prossime ore è previsto l'ingresso in società di un nuovo dirigente.

