di Emiliano Papillo

Luca Damiani, 21 anni attaccante esterno ex Flaminia, Rieti e Ciampino è alla prima stagione nel Morolo del presidente Lelio Martini che si sta dividendo tra il centro lepino e Fiuggi per preparare la stagione 2018-2019 che vedrà i ciociari partecipare all'Eccellenza laziale. Dopo la prima amichevole contro una selezione di Fiuggi, giovedì pomeriggio nella Città Termale ci sarà un testmolto significativo e da seguire contro il Città di Anagni Calcio di mister Manolo Liberati, neopromosso in serie D.



Damiani da giovanisimo ha militato nella Roma fino alla formazione Primavera e nel Pescara Primavera.



«La prima settimana di lavoro è andata molto bene. Stiamo creando il giusto feeling tra i nuovi ed il gruppo della passata stagione. L'ambiente è magnifico e mi trovo davvero molto bene- ha spiegato Luca Damiani- Siamo favoriti anche dal fatto che molto importante è la presenza di Antonio Fontana che essendo anche giocatore oltre che dirigente fa da collante tra società e squadra e non ci fa mancare nulla. Conoscevo il mister Mirko Granieri già sta dando una impronta importante al gruppo».



«Le amichevoli, il calcio d'agosto lasciano sempre il tempo che trovano, contano le partite dove sono in palio i tre punti- ha aggiunto Damiani- ma nella prima gara della stagione contro la selezione di Fiuggi ho visto ottime cose a dimostrazione che stiamo lavorando bene. Il gruppo cresce e sono sicuro che arriveremo all'esordio in campionato nel migliore dei modi. Da parte mia mi sto integrando bene e mi sento già in un discreto stato di forma. Certo debbo lavorare e migliorare ma ci sono i presupposti per fare bene. Che Morolo mi aspetto? Innanzitutto dobbiamo raggiungere la salvezza, poi posiamo divertirci. Di certo daremo fastidio a tutti. La società sta lavorando per comp»letare la rosa, arriveranno altri giocatori importanti. Non vediamo l'ora di iniziare questa avventura».

