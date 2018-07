di Emiliano Papillo

Ultime ore di riposo per il rinnovato Morolo che oggi pomeriggio si radunerà al Nando Marocco per iniziare la preparazione alla stagione 2018-2019 in Eccellenza. Tante le novità, sia a livello societario che nello staff tecnico e nella rosa dei calciatori. Per quanto riguarda la società al fianco del presidente Lelio Martini e dei soci Alessandro Latini, direttore generale, Angelo Ricci team manager, Roberto Alteri e Patrizio Martini, è entrato Antonio Fontana e sembrano prossimi altri arrivi. Antonio Fontana ricoprirà un triplice ruolo: dirigente, allenatore in seconda e calciatore.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, la grande novità è mister Mirko Granieri, ex Ciampino ed Artena chiamato a sostituire Stefano Campolo che dopo due anni si è accasato all'Arce. Nel ruolo di direttore sportivo confermatissimo Adriano Capuano, mentre Granieri avrà come collaboratori Antonio Fontana e Davide Giacomini. Tanta la curiosità attorno ad Antonio Fontana che a 34 anni si rimette in gioco dopo aver militato circa 10 anni fa nella serie D campana.



Tra i piu' attesi il trequartista Marco Castellano 25 anni, ex Sora e Rieti in D, Artena, Ciampino, Valle del Tevere in Eccellenza. «Non vedo l'ora di entrare in condizione e conoscere i miei nuovi compagni sia dentro che fuori dal campo. A Morolo- ha spiegato Marco Costantini- ho giocato da avversario ed ho avuto sempre una buonissima impressione. Ambiente sano senza troppe pressioni dove si può fare calcio nel migliore dei modi. Conoscevo il mister ed ho avuto modo di conoscere la società, il ds Capuano ed Antonio Fontana che mi ha fatto una buonissima impressione».



«Ho seguito il mercato credo che sia stata messa su una buonisisma squadra- ha aggiunto Costantini- ora dobbiamo lavorare e seguire le indicazioni dello staff tecnico. Io sono un trequartista a cui piace fare assist ma anche inserirsi e calciare a rete. Ad Artena ho realizzato 10 reti è stata la mia migliore stagione. All'occorrenza calcio anche le punizioni. Spero di ripertermi o magari migliorare il bottino di Artena. Una cosa è certa daremo filo da torcere a tutti. Chi vorrà vincere dovrà fare i conti con noi. Sono molto contento della mia scelta ed ottimista per l'inizio stagione».



Alle 16.45 sono 23 i convocati da mister Granieri, tra i quali un attaccante sudamericano di cui si dice un gran bene ma che non ha ancora firmato e sarà presentato a metà settimana. Per il resto ci sono:



PORTIERI:

Damiano Palombo e Marco Mastromattei



DIFENSORI:

Bietti, Kanku, Bellardini, Lautiero, Frangella, Antinori, Mastrorillo, Belfiori



CENTROCAMPISTI:

Marco Capuano, Luca Damiani, Davide Costantini, Marco Castellano, Capasso, Scaccia, Flore, Traorè.



ATTACCANTI:

Tommaso Pazienza, Franco Cataldi, Caponi, Antonio Fontana.



