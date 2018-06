Morolo per la panchina spunta Granieri :«La situazione è in evoluzione vedremo»

di Emiliano Papillo

Panchina del Morolo, spunta la pista Mirko Granieri, ex tecnico della Vis Artena. Andrebbe a sostituire Stefano Campolo di fatto passato dai lepini all'Arce, manca solo l'ufficialità. Granieri è un allenatore giovane di 38 anni preparato ed ambizioso. Contattato dal Messaggero ha spiegato: «La situazione è in evoluzione, vedremo. Tra qualche giorno si saprà se sarà si o no».



Dalla società del Morolo spiegano che «Stiamo lavorando, entro la prossima settimana comunicheremo tutto. L'intenzione è quella di avere uno staff tecnico completamente nuovo. Stiamo cercando una figura aziendalista» si è limitato a dire il presidente Lelio Martini. Probabile l'ingresso di qualche nuovo socio.



Intanto si registra la prima partenza. E' quella del centrocampista Guido Vezzoli finito al Sora dove oggi è approdato in qualità di direttore sportivo l'ex Morolo, Francesco Pistolesi. Il Toro di Morolo torna a Sora dove ha militato per molti anni come giocatore, in qualità di ds.

© RIPRODUZIONE RISERVATA